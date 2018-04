Suposta conversão religiosa de Zé do Caixão surpreende internautas

A visita de Zé do Caixão a uma igreja evangélica vem repercutindo nas redes sociais: de acordo com postagens do pastor Erzon Aduviri, da igreja adventista do sétimo dia, o cineasta decidiu se batizar no último domingo, 29.

Ao site de notícias EGO, a filha de José Mojica, Liz Vamp, disse que o pai está indo à igreja para acompanhar a esposa, Edineide Silva. “Quero deixar claro para os fãs que isso não vai afetar o trabalho dele”, afirmou.

No Twitter, internautas se mostraram surpresos com a notícia. “zé do caixão se batizou na igreja evangélica e agora se chamará zé da caixinha (da oferta)”, ironizou um usuário. Veja as reações:

zé do caixão se batizou na igreja evangélica e agora se chamará zé da caixinha (da oferta) pic.twitter.com/xENSDM7L4x — trophy wife (@KirkDGM) January 30, 2017

O fim está próximo. O genial Zé do Caixão virou crente. Chega. Tá na hora de acabar o mundão. — Diego Moraes (@diegoursomoraes) January 30, 2017

Zé do Caixão agora é de Cristo, meninas. Durmam c esse barulho. pic.twitter.com/539Yf6kztO — gritando horrores (@rainequeim) January 30, 2017

ZÉ DO CAIXÃO VIROU EVANGÉLICO NINGUÉM RESPEITA MAIS NADA — ly (@ly_carr) January 30, 2017

2017 ja ta pior que 2016 agora q descobri q zé do caixão se batizou na igreja adventista — vamille (@millevamille) January 31, 2017

Zé do Caixão virão Zé do Sepulcro. https://t.co/kqdOSoVbRb — Ó o timing™ (@WeltonLuis) January 31, 2017

Zé do Caixão crente marca o fim de uma era do cinema nacional. — Márcio Crux (@MarcioCrux) January 31, 2017

Zé do caixão batizado na adventista.

Agora conhecido como José do candelabro. — iheadgo (@iheadgo) January 31, 2017

Substituição no time evangélico: sai Felipão (y forró moral), entra Zé do Caixão. Que tempos! — Garanhão Bolivariano (@olindance) January 31, 2017

Ze do caixão se converteu. ja imagino ele como esses televenagelista da madrugada dizendo: À MEIA NOITE LEVAREI 10% DE SEU SALÁRIO — Cigano Igor (@meninobolha) January 31, 2017