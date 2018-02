Stromae e Planet Hemp são os destaques do festival Back2Black

O rapper belga Stromae é a principal atração do festival Back2Black, que será realizado nos dias 20 e 21 de março, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Angelique Kidjo, Planet Hemp, Damian Marley, Velha Guarda da Mangueira e Lenine com Orquestra Rumpilezz também são destaques do evento. O preços variam de R$ 50 a 200 reais (combo para os dois dias) e começam a ser vendidos na sexta-feira, 23.

Serão 14 shows distribuídos entre os dois palcos instalados no andar térreo da Cidade das Artes. No Palco Rio, o maior deles, se apresentarão apenas os nomes consagrados, enquanto o Palco Cidade será dedicado a encontros entre artistas novos e veteranos. A intenção é intercalar as apresentações entre ambos os espaços para que o público possa assistir à maioria dos shows do festival.

Serviço

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Festival Back2Black 2015

Local: Fundação Cidade das Artes

Av das Américas, 5.300

Barra da Tijuca – Rio de Janeiro

Tel: (21) 3325.0102

Preço do ingresso (por dia): R$ 150,00 (inteira) / R$ 75,00 (meia)

COMBO para os dois dias : R$ 200,00 (inteira) / R$ 100,00 (meia)

PROGRAMAÇÃO

SEXTA, 20 DE MARÇO DE 2015

PALCO RIO

– Linton Kwesi Johnson + Dennis Bovell Dub Band (Jamaica/Barbados)

– Planet Hemp (Brasil)

– Damian Marley (Jamaica)

PALCO CIDADE

– Duguettu

– Karol Conká

– Dream Team do Passinho (Brasil) + bailarinos de kuduro (Angola)

SÁBADO, 21 DE MARÇO DE 2015

PALCO RIO

– Lenine + Orquestra Rumpilezz (Brasil)

– Angelique Kidjo (Benim)

– Grande celebração aos compositores negros cariocas

Homenagem ao samba/soul/black carioca

Direção musical de Alexandre Kassin

Arranjos de Lincoln Olivetti

– Stromae (Bélgica)

PALCO CIDADE

– Velha Guarda da Mangueira (Brasil)

– Mingas + Moreira Chonguiça + Bailarinos de Marrabenta (Moçambique)

– Aline Frazão (Angola) + Toty Sa’med (Angola) + Natasha Llerena (Brasil)

– DJ (nome a confirmar)