‘Strawberry Fields Forever’ é escolhida a melhor música dos Beatles; veja o ranking

Strawberry Fields Forever foi escolhida a melhor música dos Beatles em uma enquete organizada pela revista britânica NME. Além dos repórteres do periódico, nomes como Pete Townshend, do The Who, e George Martin , produtor da banda, também participaram da votação.

Outros artistas como Dave Grohl, Julian Lennon, The Vaccines, Suede, Nile Rodgers, The Libertines, Noel Gallagher, Matt Bellamy of Muse, The Beach Boys’ Brian Wilson, Royal Blood, Arctic Monkeys frontman Alex Turner e Johnny Marr também escolheram suas favoritas.

Lançada em fevereiro de 1967 ao lado de Penny Lane – as duas foram posteriormente incluídas na edição americana – e atualmente mundial do disco Magical Mystery Tour, a música marca o momento de maior experimentação do quarteto de Liverpool. Strawberry Fields Forever foi escrita por John Lennon, mas é creditada à dupla Lennon/McCartney.

Veja o ranking completo

1 – Strawberry Fields Forever

2 – A Day In The Life

3 – I Want To Hold Your Hand

4 – Here Comes The Sun

5 – Blackbird

6 – Tomorrow Never Knows

7 – Across The Universe

8 – While My Guitar Gently Weeps

9 – I Am The Walrus

10 – Hey Jude