‘Stranger Things’, série de suspense da Netflix, ganha vídeo com seus criadores, confira

Com estreia marcada para o dia 15 de julho, a aguardada série Stranger Things da Netflix, disponibilizou nesta sexta, 24, um vídeo com seus criadores, os irmãos Duffer. Eles falam um pouco sobre o que esperar da misteriosa Eleven, personagem vivido por Millie Bobby Brown, que, no decorrer da história, terá desvendadas suas reais habilidades.

Na história, após o desaparecimento de um garoto, seus amigos partem a sua procura e dão de cara com uma garota estranha, que traz o número 11 tatuado no pulso, além de ter os cabelos raspados de forma estranha. Daí para frente o que vem é muito mistério, que abalará os garotos e suas famílias.

No elenco, Winona Ryder, Matthew Modine, David Harbour, Charlie Heaton, Natalia Dyer e Millie Brown.

Confira o vídeo: