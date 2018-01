‘Stranger Things’ ganha versão fofa como integrantes da turma de Charlie Brown e Snoopy

Momento fofura para esta sexta-feira, 28

E se Charles M. Schulz, criador de Charlie Brown, Snoopy e outros personagens fofos, colocasse suas mãos nos protagonistas de Stranger Thins, série da Netflix que se tornou um sucesso absoluto para aqueles que adoram filmes dos anos 1980?

O canal do YouTube chamado Only Leigh decidiu fazer esse mash up e ver qual seria o resultado. No vídeo que pode ser assistido abaixo, o simpático cachorrinho Snoopy é transformado no monstro Demongorgon – tudo em uma versão mais bonitinha, obviamente.

A história mostra Will de volta ao mundo normal, após a temporada no mundo invertido no qual ele ficou preso durante a primeira temporada de Stranger Things. Como Charlie Brown, Will questiona a sua melancolia e a falta de felicidade, mesmo de volta aos seus.

Assista – e de nada: