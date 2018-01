Stranger Things atinge a marca de 18 indicações ao Emmy

Stranger Things atingiu nesta quinta-feira, 13, a incrível marca de 18 indicações aos Emmy Awards de 2017.

A série concorre na categoria principal (série de drama), nos prêmios de direção e roteiro, além de categorias técnicas, e em três de atuação.

Millie Bobby Brown, de apenas 13 anos, foi indicada a melhor atriz coadjuvante em drama por viver a personagem Eleven. David Harbour, o detetive Jim Hopper, foi indicado a melhor ator coadjuvante em drama. Já Shannon Purser (Barb Holland) foi indicada ao prêmio de melhor atriz convidada numa série de drama.

A nova temporada de Stranger Things estreia no dia 27 de outubro. A revelação da data de estreia, no início desta semana, veio junto com o primeiro pôster do novo ano, que mostra que os perigos estão se tornando cada vez maiores. “Se você acha que tudo acabou bem, pode mudar de ideia. O mundo nunca esteve tão invertido como vai estar dia 27/10”, diz o anúncio oficial da Netflix no Brasil.