Stones lideram covers no Rock in Rio

Jotabê Medeiros

Um tiro que nunca sai pela culatra: cantar uma cover de Suas Satânicas Majestades. Pelo menos essa é a lição que se tira hoje do Rock in Rio. A cantora Grace Potter e sua banda The Nocturnals tocaram Miss You, dos Rolling Stones. O Matchbox Twenty tocou Jumping Jack Flash, dos Rolling Stones. O veterano brasileiro Serguei cantou Satisfaction, dos Rolling Stones.

Todos tiveram respostas excelentes do público. Passados 51 anos do nascimento do grupo britânico, é a maior unanimidade – em todo tipo de plateia. Talvez seja hora de trazer o original.