Stone Sour toca debaixo de chuva

Felipe Branco Cruz

A chuva que caiu mansa no início da tarde deu a impressão de que não voltaria mais a atrapalhar o público do Rock in Rio. Mas ela voltou com força durante a apresentação da banda americana Stone Sour, a segunda a tocar no palco Mundo, nesta sábado de Rock In Rio. Com som pesado, os americanos finalmente botaram os metaleiros para pular. Simpático e falante, o líder da banda, Corey Todd Taylor, ajudou a esquentar o público .

O show foi aberto com Mission Statement, do novo álbum do grupo, Audio Secrecy, de 2010. Taylor, aliás, fará hora extra no Rock In Rio. Sua outra banda, o Slipknot, se apresentará hoje, mesmo dia do Metallica e Motörhead. A cara limpa do vocalista, com seus cabelos loiros e olhos verdes, ironicamente serão escondidos pela assustadora máscara que ele usará quando assumir os vocais do Slipknot. Na outra banda, Corey se transforma no #8, o “Mastermind.

A chuva começou a cair depois da quarta música, Digital (Did You Tell).

“Quero ver todo mundo com as mãos para o alto”, gritava o vocalista. “Olho na plateia a quantidade de filhos da mãe que estão nos assistindo hoje e só posso agradecer a vocês”, disse. “É a primeira vez que estamos no Brasil e estamos muito felizes. Vamos perder as nossas cabeças juntos”. O peso do metal, aliado a energia do vocalista acabou fazendo jus ao nome da banda: Stone Sour, que é um drinque a base de uísque e suco de laranja.

Antes de cada música, Taylor dizia qual era o nome da canção e em qual disco ela foi gravada. “Vocês têm esse disco?”, perguntava. Antes de cantar Orchids, do primeiro disco do grupo, Taylor gritou “Scream for me, Rio” (grite para mim, Rio), um dos gritos característicos de Bruce Dickinson, líder do Iron Maiden. A reação do público foi imediata, com todos berrando em uníssono.

Às 21h34, exatamente uma hora depois do início do show, a banda deixou o palco. A chuva estava dando uma trégua, abrindo espaço para o Capital Inicial.