Stevie Wonder enlouquece a Cidade do Rock

O show mais aguardado da quarta noite do Rock in Rio não decepcionou quem comprou o ingresso ou ficou até a madrugada desta sexta-feira para ver pela TV ou internet. O cantor Stevie Wonder encerrou as apresentações no Palco Mundo com uma perfomance arrebatadora.

‘Stevie Wonder ainda está ensinando música’ – Jotabê Medeiros

Stevie ganhou coro da plateia logo na segunda canção My Eyes Don’t Cry, mas foi com a cover de Garota de Ipanema, que o público definitivamente estava ganho. Na sequência, ele veio com outra canção nacional, Você Abusou, de Antonio Carlos e Jocafi.

Com um repertório cheio de clássicos como Higher Ground, Signed, Sealed, Delivered e I Just Call to Say I Love You, o músico ainda recebeu a presença de Janelle Monáe na última parte do show para dividir com ele outro dois grandes hits, Superstition e As.