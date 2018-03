Steven Tyler fecha com gravadora e vai lançar álbum country

O vocalista do Aerosmith Steven Tyler anunciou nesta semana que assinou contrato com a gravadora Big Machine Label Group para gravar um disco de musica country. Tyler, no entanto, já havia demonstrado interesse em lançar o disco.

De acordo com o portal Rolling Stone Country, ainda não há grandes detalhes sobre o primeiro álbum solo da carreira de Tyler. Data de lançamento e nome do novo trabalho também estão indefinidos, mas sabe-se que o músico já está escrevendo e gravando em Nashville há alguns meses. Paslay, Hillary Lindsey, Cary Barlowe e Jaren Johnston devem participar do disco.

“Teve uma conexão imediata com Scott (Borchetta, presidente da gravadora) e com a Big Machine, e Nashville parece o local perfeito para criar um projeto solo. Esse projeto é todo sobre eu homenageando as raízes do meu país”, concluiu Tyler.

