Steven Tyler divulga primeira música de disco country; ouça

Steven Tyler divulgou o primeiro single de seu disco solo, a faixa Love Is Your Name. O trabalho do vocalista do Aerosmith, ainda sem título divulgado, terá fortes influências da música country e deve ser lançado no final de 2015.

Love Is Your Name foi produzida por Dann Huff, que já trabalhou com artistas como Reba McEntire e Taylor Swift, e gravada nos estúdios Blackbird, em Nashville. Tyler tem passado os últimos meses na capital da música country para finalizar o álbum.“Nashville parece o local perfeito para criar um projeto solo. Esse projeto é todo sobre eu homenageando as raízes do meu país”, afirmou Tyler.