Steven Tyler canta Aerosmith com músico de rua na Rússia

Recentemente, Steven Tyler tem se dedicado ao seu novo projeto solo, ainda sem nome, que deve explorar as influências country – o novo disco deve ser lançado no final de 2015.

Enquanto isso, um vídeo do vocalista do Aerosmith viralizou na internet ao mostrar o cantor fazendo um dueto com um músico de rua que tocava I Don’t Want To Miss A Thing, sucesso da banda que foi trilha sonora do filme Armageddon.

Tyler aparece de repente e canta a canção (e ainda por cima erra alguns versos). Veja: