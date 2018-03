Steel Panther não esconde o gosto pelo metal farofa e garotas de topless no Monsters of Rock

Pedro Antunes

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Steel Panther não se leva a sério. Ou, pelo menos, finge que não. A banda liderada por Michael Starr estreou em São Paulo no início de tarde deste domingo, 26, como segunda atração do festival Monsters of Rock, na Arena Anhembi, na zona norte da cidade, com o melhor que poderia oferecer: palhaçadas e coreografias, guitarras pesadas, letras obscenas e garotas pouco inibidas.

Transformada em Steel Panther em 2008 (antes, o nome era Metal Skool), o grupo emula todo o clima do rock oitentista, meio glam, com toneladas de laque e ventiladores próximos ao palco, com letras capazes de deixar ruborizado até o mais assanhado fã de heavy metal. Cada verso zomba, esculacha e sacaneia. São propositalmente machistas, cantam a mulher objeto e o amor livre.

Com Asian Hooker, o grupo já conseguiu tomar a atenção do público presente na Arena Anhembi, mas foi com 17 Girls in a Row que praticamente todos os olhares se dirigira ao palco. Garotas surgiram ao lado dos quatro integrantes e mostraram os seios, beijaram os músicos e dançaram para o público.

Na tríade sexo, drogas e rock and roll, eles só não parecem enaltecer os entorpecentes. Com o outros dois, eles farão você rir. Deles e com eles.

Antes do Steel Panther, a brasileira Doctor Pheabes abriu as atividades do segundo dia do festival Monsters of Rock. Única atração nacional, o grupo fez show consistente provou que a cena tupiniquim ainda tem o que oferecer em um evento do porte do Monsters of Rock.

No sábado, 25, tocaram De La Tierra, Primal Fear, Coal Chamber, Rival Sons, Black Veil Brides, Judas Priest e Ozzy Osbourne. Motörhead cancelou a apresentação na última hora. Hoje, passam ainda pelo Anhembi, Yngwie Malmsteen, Unisonic, Accept, Manowar, Judas Priest e Kiss.