‘Star Wars: Os Últimos Jedi’ terá 2h30 e será o filme mais longo da franquia

Em uma entrevista coletiva (via IGN), o diretor Rian Johnson revelou que Star Wars: Os Últimos Jedi será o filme mais longo da franquia, com 2h30 (150 min) de duração.

“A Disney nos deu muita liberdade enquanto escrevíamos. Foi algo muito orgânico. Para mim, foi como trabalhar nos meus antigos filmes”, comentou o diretor.

A continuação da amada série do cinema tem estreia marcada no Brasil para o dia 14 de dezembro, e a pré-venda de ingressos já está disponível nas principais redes de cinema do Brasil.

Ainda se sabe pouco sobre a sinopse do novo filme, mas segundo a Disney, em Star Wars: Os Últimos Jedi, a saga da família Skywalker continua quando os heróis de O Despertar da Força se unem a lendas da galáxia em uma aventura épica que desvenda antigos mistérios da Força e revelações surpreendentes do passado.

O elenco inclui os atores Daisy Ridley, John Boyega e Adam Driver.