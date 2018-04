Star Wars Episódio VIII agora é ‘Star Wars: The Last Jedi’

O aguardado oitavo episódio da franquia Star Wars, que vai estrear em dezembro deste ano, já tem nome: Star Wars: The Last Jedi (numa tradução literal, O Último Jedi).

Como sempre, o filme é envolto em mistério e pouco se sabe do plot.

O episódio VIII deve também mostrar as últimas cenas da Princesa Leia na saga. Carrie Fisher já havia gravado todas as cenas antes de morrer, em dezembro de 2016.

No Facebook, fãs já começaram a criar teorias com o título. “Star Wars: o último Jedi, é o título do episódio VIII, também conhecido como SPOILER ambulante, pois eles vão matar o Luke, do mesmo jeito que mataram Yoda”, arriscou um. “Gente esse filme vai ser mais focado no Luke, e ele obviamente é o ultimo Jedi né? Se ele morrer vai ser muito remake do Episódio V, pls”, escreveu uma fã.