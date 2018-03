‘Star vs. as Forças do Mal’ mostra primeiro beijo gay em uma animação da Disney

E rolou o primeiro beijo gay em um desenho da Disney. Foi no episódio Just Friends (‘apenas amigos’), da animação Star vs. as Forças do Mal (Star vs. the Forces of Evil).

A cena foi ao ar no dia 23 de fevereiro, no canal Disney XD, e mostrava vários casais se beijando durante um show. Entre eles, dois rapazes. Animação foi criada por Daron Nefcy, segunda mulher à frente de um programa da Disney.

Parece que a Disney vem caminhando para mostrar na tela a diversidade, pelo menos é como muitos veem alguns personagens atuais.

Em Frozen – Uma Aventura Congelante (2013), por exemplo, Elsa teve apoio dos fãs para que assumisse ser lésbica. E a Moana então, uma princesa que não está nem aí para esse negócio de príncipe. Teve ainda o casal de meninas em Procurando Dory.