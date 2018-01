Star Trek: saiba quais são os dez episódios preferidos dos fãs da série, de acordo com a Netflix

A nova série, Star Trek: Discovery, estreia em 25 de setembro no serviço de streaming

Prestes a estrear mais uma série baseada no universo de Star Trek, a Netflix se propôs a analisar os dados sobre o consumo da série em todos os 190 países nos quais o serviço de TV por streaming está disponível.

Ao todo são 695 episódios de Star Trek na Netflix. O que significa que se alguém quiser assistir a tudo, do começo ao fim, passará 536 horas, ou 22 dias, na frente da tela.

De acordo com o hábito dos consumidores e assinantes do serviço, Star Trek: A Nova Geração e a série clássica são aquelas com maior audiência – o que seria previsível. Mas fãs de Voyager e Deep Space Nine são aqueles que mais assistem seus episódios favoritos.

A pesquisa revelou quais episódios mais assistidos de todas as séries de Star Trek no serviço. Para isso, os dois primeiros episódios das primeiras temporadas foram excluídos, já que costumeiramente são os mais vistos, mesmo por aqueles que não seguem assistindo o restante.

Abaixo, a lista com mais informações a respeito das séries de Star Trek disponíveis na Netflix.

Star Trek: Discovery estreia em 25 de setembro no serviço de streaming e apresentará uma nova nave e uma nova tripulação. O elenco contará com Sonequa Martin-Green (The Walking Dead), Doug Jones (Hellboy), Anthony Rapp (Uma Mente Brilhante) e Michelle Yeoh (O Tigre e o Dragão).

