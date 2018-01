Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As nuvens escuras acabaram cedendo espaço ao sol, mas isso não impediu a água de se acumular no tapete vermelho montado no Beverly Hilton, onde acontece hoje a entrega do Globo de Ouro. O motivo: um sprinkler foi acionado acidentalmente, inundando parte da entrada do hotel. A equipe que organiza a festa resolveu utilizar aspiradores para retirar o excesso de água pouco mais de uma hora antes do início da chegada dos indicados e convidados.