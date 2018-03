Spike Lee vai dirigir o primeiro filme produzido pela Amazon

Spike Lee, o autor de Malcolm X, dirigirá o primeiro filme produzido exclusivamente pela Amazon: um drama que tem no elenco super estrelas como Wesley Snipes, Jennifer Hudson, Samuel L. Jackson, Angela Bassett e John Cusak.

A filmagem de Chi-Raq, título provisório do filme, terminou na semana passada em Chicago (Illinois), informou nesta quarta-feira a gigante do comércio online em um comunicado. O roteiro, coescrito por Lee e Kevin Willmott, tem como cenário os bairros violentos e carentes de Chicago.

“Seria impossível encontrar um melhor diretor para inaugurar nosso estúdio”, comentou Ted Hope, diretor de produção cinematográfica da Amazon Studios. O filme “talvez seja o melhor de Spike Lee e, sem dúvida alguma, o mais ousado”.

Lee também comentou, citado no comunicado, que se sente honrado de “participar de um filme da Amazon que tocará em um tema importante”. O diretor, um dos grandes nomes do cinema mundial desde seu início há 40 anos, se destacou em particular por Do the Right Thing (Faça a coisa certa, 1989) e Malcom X (1992), ambos indicados a dois Oscars.

A divisão Amazon Original Movies da loja on-line busca adquirir e produzir filmes que serão lançados nas salas de cinema tradicionais, mas após um período de difusão exclusiva em Amazon Prime, o serviço pago de vídeos online do grupo. (AFP)