Spielberg e Lucas antecipam crise em Hollywood

Roberto Nascimento – O Estado de S. Paulo

Steven Spielberg e George Lucas anteciparam uma provável crise em Hollywood, em palestra realizada ontem, durante a inauguração de um centro cinematográfico na Universidade da Carolina do Sul.

“Lincoln e Red Tails quase não chegaram aos cinemas. Estamos falando de filmes de Steven Spielberg e de George Lucas”, disse o diretor de Guerra nas Estrelas, em um resumo da conversa publicado pelo site THX.

Lucas antecipou uma migração de filmes “mais aventurosos” para o formato de séries televisivas. Spielberg concordou, após dizer que o futuro trará uma “implosão” da indústria, em qual uma dúzia de fiascos de bilheteria provocará a cobrança de preços diferentes no cinema. “O público terá de pagar US$ 25 para assistir o próximo Homem de Ferro, e provavelmente US$ 7 para assistir Lincoln“, disse o diretor de E.T. – o Extraterrestre, que revelou que o seu filme sobre o presidente americano quase foi lançado como uma série da HBO.

Lucas concordou que mudanças drásticas estão a caminho e arriscou que a indústria pode adotar um modelo igual ao dos musicais da Broadway, em que blockbusters ficam em cartaz por mais tempo e com um preço de entrada mais salgado.