Sony vai expandir universo do Homem-Aranha com filme sobre Gata Negra e Sabre de Prata

Um rumor antigo parece estar próximo de se tornar realidade. A Sony pretende expandir o universo do Homem-Aranha nos cinemas com filme sobre as personagens femininas Gata Negra e Sabre de Prata.

A informação foi divulgada na quarta-feira, 22, pelo site da revista The Hollywood Reporter. De acordo com a publicação, Chris Yost, responsável pelo roteiro do vindouro Thor: Ragnarok, é quem vai escrever o script do novo filme, em cima de uma versão escrita anteriormente por Lisa Joy, co-criadora da série Westworld, da HBO.

Segundo a THR, o filme terá produção de Matt Tolmach e Amy Pascal, dois figurões da Sony, e procura agora um diretor. Ainda não há previsão sobre o lançamento.

Notícias sobre um filme feminino do universo do Homem-Aranha datam de 2014, quando, na época, a Sony ainda mantinha confirmado O Espetacular Homem-Aranha 3, que seria o último longa de Andrew Garfield na pele de Peter Parker. Os planos mudaram e um acordo da Sony com a Marvel deu um reboot na franquia, que agora tem Tom Holland como o herói, aparecendo também nos filmes dos Vingadores.

Das duas personagens femininas que estrelarão um novo filme, apenas uma já esteve nos cinemas. Em O Espetacular Homem-Aranha 2, a atriz britânica Felicity Jones (Rogue One) deu vida à Felicia Hardy, identidade real da Gata Negra, que, nos quadrinhos, é uma personagem com habilidades acrobáticas que se envolve com Peter Parker.

Já a Sabre de Prata é uma mercenária que comanda uma companhia que caça criminosos de guerra. Nos quadrinhos, ela já foi tanto aliada quanto inimiga do Homem-Aranha.

Outro projeto antigo da Sony que vai sair do papel em breve é um filme sobre o vilão Venom, que não só foi confirmado como ganhou, na semana passada, uma data prevista de estreia: outubro de 2018. Antes de tudo isso, chega aos cinemas em julho de 2017 o filme Homem-Aranha: De Volta ao Lar, o primeiro solo liderado por Holland.