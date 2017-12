‘Sonic Highways’, do Foo Fighters, deve ganhar nova temporada

Dave Grohl disse que o Foo Fighters fará uma nova temporada da série documental Sonic Highways e que ela deve ser gravada no Reino Unido. Em entrevista à Revista NME, o vocalista da banda norte-americana afirmou que a nova produção também pode ser gravada em outros países. “Pode ou pode não ser internacional. Pode ser apenas na Inglaterra. Pode ser na Inglaterra e em outros lugares”, cravou o músico.

Sonic Highways, dirigida por Dave Grohl, foi ao ar em outubro de 2014 nos Estados Unidos. O longa mostra o processo de gravação do oitavo álbum de estúdio do Foo Fighters, que saiu em novembro, com registro de 8 faixas, feitas em 8 cidades norte-americanas. Entre os convidados especiais que participam do álbum estão Rick Nielsen (do Cheap Trick), Ben Gibbard (Death Cab For Cutie), Joe Walsh (Eagles) e Gary Clark Jr.

A série do Foo Fighters estreou na véspera do 20º aniversário da banda, formada em Seattle no ano de 1994 por Dave Grohl, ex-baterista do Nirvana, após a morte de Kurt Cobain (1967-1994). Apesar de buscar um viés mais experimental à série, essa não é a primeira experiência de Grohl na direção. Ele assina também o aclamado Sound City (2013), premiado com um Grammy.

A última passagem do Foo Fighters pelo Brasil aconteceu no início deste ano, em janeiro, no Estádio do Morumbi. Na ocasião, a banda fez um show memorável e recheado de hits.



