Sonia Braga será a chefe de uma facção criminosa em nova série dos EUA

A atriz brasileira Sonia Braga terá mais um papel numa série de TV dos EUA. De acordo com o Hollywood Reporter, ela será uma das estrelas de Las Reinas, do canal aberto ABC.

A série será focada numa detetive chamada Sonya De La Reina, que é obrigada a lidar com a sua família, de quem esteve afastada, quando precisa investigar um grupo criminoso de Miami liderado por sua avó, Gabriella – papel que será de Sonia Braga.

Na série, Gabriella se torna a líder do grupo criminoso após o assassinato de seu marido, que deixou de herança o seu grande império de negócios legais e ilegais. A personagem é descrita como uma pessoa que “tem tudo, exceto uma coisa que ela que mais que tudo, trazer sua neta, Sonya, de volta ao seu mundo”.

Recentemente vista no filme Aquarius, Sonia esteve também em 2016 na série Luke Cage, da Netflix. Suas participações na TV dos EUA incluem ainda papéis em Brothers & Sisters e Sex and the City.

Las Reinas conta com produção de Chris Brancato (Narcos) e por enquanto não tem data prevista de estreia.