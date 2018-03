Sobram mashups para o novo vídeo do Radiohead

Esse povo da internet não perde tempo. Foi só a maior banda da atualidade, o Radiohead, soltar um novo clipe com o vocalista Thom Yorke fazendo uma dancinha duvidosa que já correram para colocar outro fundo musical. E ficou muito engraçado. Veja o clipe original e depois vá viajando por essas novas versões… (roubamos a ideia do Matias, do trabalho sujo)

Axé version

versão com Caetano Veloso

versão Single Ladies

e a versão pagode…

e o melhor pro final…



atualizado 20/02/11 às 20h39