Sob gritos de ‘aumenta o som!’, Os Mutantes iniciam apresentação no Palco Sunset

Animado e em grande número, o público pede som mais alto no Palco Sunset enquanto assiste à entrada dos Mutantes. O líder do grupo e único membro original Sérgio Dias menciona a parceria de muitos anos com Tom Zé, mas o baiano ainda não se juntou à banda, que abre com “Qualquer Bobabem”.

Contrariando o setlist divulgado antes do show, a apresentação continua com “Minha Menina”, agora sim com Tom Zé no palco.

Após tímida participação em duas canções e aparentemente cansado, Tom Zé deixa o palco mais uma vez. Quem esperava que a parceria durasse mais do que cinco minutos deve sair decepcionado.

Cantada em uníssono pelos fãs, “A Balada do Louco” é a canção mais bem recebida.

Empunhando um violão de 12 cordas, Beto Lee, filho da integrante original dos Mutantes Rita Lee, tocou “Ando Meio Desligado” ao lado da banda, com direito a solos prolongados.

