Snow Patrol faz show morno

A banda Snow Patrol bem que tentou, mas não causou empolgação no penúltimo show do palco Mundo neste sábado. O público parecia estar mesmo esperando o Red Hot Chili Peppers e pouco deu atenção ao grupo, que ainda enfrentou problemas técnicos.

Na hora de cantar o grande hit, Open Your Eyes, que os tornou conhecidos no Brasil, a guitarra do vocalista Gary Lightbody parou de funcionar. Justo no momento em que houve mais reação da platéia. Simpático, o músico pediu para os fãs repetirem a reação quando começou a música novamente.

Mariana Aydar – que se apresentou na sexta-feira no Palco Sunset – fez uma participação em Set the Fire to the Third Bar, faixa gravada por Martha Wainwright com a banda.