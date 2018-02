Snoop Dogg lança sua própria marca de maconha nos EUA: Leafs by Snoop

O rapper americano Snoop Dogg anunciou nesta quarta-feira, 11, a criação de sua própria marca de maconha, no estado do Colorado (onde o consumo recreativo é autorizado desde 2012). A Leafs by Snoop promete ter “a melhor qualidade de cannabis que se pode imaginar” (veja um vídeo abaixo da festa de lançamento).

“Eu fui a cara desse movimento por 20 anos, e agora sou um mestre da marijuana”, disse o rapper no evento. “Leafs by Snoop é a primeira marca mainstream de cannabis do mundo, e eu estou muito feliz de ser um pioneiro.”

O artista de 44 anos explicou que escolheu oito diferentes sabores para a marca, incluindo Banana, Mirtilo e Cali Kush (uma espécia da planta).

Dogg também afirmou sua vontade de expandir os negócios e produzir barras de chocolate, manteiga de amendoim, chicletes e balas.

Os produtos da marca estarão disponíveis no Colorado a partir de dezembro de 2015.

O site do rapper (MerryJane.com) ainda divulgou um vídeo da festa de lançamento: