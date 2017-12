Snoop Dogg cancela participação no Lollapalooza; veja os horários dos shows

A participação do rapper Snoop Dogg no Lollapalooza Brasil e nos eventos relacionados ao festival foi cancelada, de acordo com um comunicado divulgado nesta sexta-feira, 4. A banda Planet Hemp vai tocar no seu horário no festival, no próximo domingo, 13. A Lolla Party com Snoop Dogg, que seria no mesmo dia, também está cancelada.

+ Alabama Shakes, Eagles of Death Metal e Marina and the Diamonds tocam em SP nas Lolla Parties

O Lollapalooza também divulgou programação oficial e horários dos seus cinco palcos. A quinta edição do festival no país ocorre nos dias 12 e 13 de março, no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo.

A outra novidade da programação é a banda paulista Ego Kill Talent. Formado por nomes do cenário da música pesada nacional como Jean Dolabella (ex-Sepultura), Raphael Miranda (ex-Sayowa), Estevam Romera, Theo van der Loo e Jonathan Correa (Reação em Cadeia), o grupo toca no sábado (12/03).

Veja abaixo a ordem das apresentações e horários do Lollapalooza Brasil 2016:

LOLLAPALOOZA BRASIL 2016

Datas: Sábado, 12 de março de 2016. Domingo, 13 de março de 2016.

Local: Autódromo de Interlagos – Avenida Senador Teotônio Vilela, 261 – Interlagos.

INGRESSO 1/2 ENTRADA INTEIRA

LOLLA DAY – 3º LOTE R$ 225 R$ 450

LOLLA PASS – 3º LOTE R$ 400 R$ 800