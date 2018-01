‘Smells Like Teen Spirit’: seis curiosidades e a primeira versão ao vivo

Nesta quinta-feira, 10, faz 24 anos que Smells Like Teen Spirit – a música do Nirvana que subverteu o underground nos EUA e o jogou na cara do mainstream de uma vez por todas – estreou seu clipe na MTV. A contínua reexibição do vídeo contribuiu definitivamente para a popularidade da música e do disco Nevermind – que chegou a ficar esgotado por mais de 40 dias porque a gravadora não estava preparada para a quantidade absurda de vendas.

A revista britânica NME separou alguns fatos curiosos sobre o clipe:

1) Uma jovem contratada da MTV fez uma espécie de lobby dentro da emissora para que o vídeo tivesse uma estreia global. “Isso não tinha precedentes”, ela comentou em uma ocasião, “a MTV nunca tinha tido uma estreia mundial para uma banda que não tinha história na emissora”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

2) A banda divulgou flyers em Los Angeles dois dias antes da gravação solicitando a presença de jovens entre 18 e 25 anos que adotassem alguma personalidade do “high school”, como “mauricinho, nerd, punk ou atleta”.

3) No final da filmagem, Kurt Cobain sugeriu ao diretor Samuel Bayer que os jovens destruíssem o set. O diretor concordou e depois veio a dizer que essa foi a grande ideia que transformou o vídeo.

4) O diretor, aliás, estava procurando emprego na época pouco antes de Teen Spirit. Uma amiga que trabalhava na gravadora Geffen o convidou e ele aceitou na hora fazer o vídeo de uma canção que poderia vender “alguns milhares de cópias”, segundo as recordações de Bayer.

5) A ideia do clipe surgiu inspirada por dois filmes: Rock N’ Roll High School (o filme do Ramones de 1979) e A Um Passo do Abismo, também de 1979 – que mostra um grupo de jovens destruindo sua própria “high school”.

6) Em 2002, Dave Grohl (então baterista do Nirvana) disse à revista Kerrang!: “As pessoas escutaram a música no rádio e disseram ‘isso é demais’, mas então os jovens viram o clipe na MTV e pensaram, ‘isso é legal, esses caras são meio feios e eles estão destruindo a p* da escola.’ Eu acho que isso teve muito a ver com o sucesso”.

Um vídeo que circula na web há algum tempo mostra a primeira vez que o Nirvana tocou Smells Like Teen Spirit, em abril de 1991, no OK Hotel, em Seattle – essa versão inicial tem alguns versos diferentes do corte consagrado. Veja:

Leia mais sobre o Nirvana e Kurt Cobain:

+ Dias antes do ‘Nevermind’, Nirvana tocava num chão de loja

+ Gravação inédita de Kurt Cobain chamada ‘E-Coli’ surge online; ouça

+ Sem querer, adolescente revela fotos inéditas do primeiro show do Nirvana

+ O filme novo sobre Kurt Cobain é uma grande porcaria

+ Foo Fighters toca ‘Molly’s Lips’ pela primeira vez; ouça