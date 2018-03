Slipknot leva circo de horrores ao Rock in Rio

Felipe Branco Cruz

Rigorosamente dentro do horário, Slipknot iniciou sua apresentação na noite do metal do Rock in Rio com a tradicional e assustadora introdução para a música Eyeless. Foi a deixa para o público seguir o conselho do vocalista #8, o “Mastermind”. “Estão prontos para perder a cabeça comigo hoje?”, berrou. “Depois de seis longos anos. Estamos de volta ao Rio de Janeiro. Vocês sentiram falta do Slipknot?”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A banda trouxe por completo o seu assustador circo de horrores, com direito a pirotecnia e efeitos especiais. Para não deixar o público esfriar, o grupo emendou um de seus maiores sucessos, Wait and Bleed. O Slipknot estava bem entrosado e parece ter superado bem a traumática morte do baixista Paul Gray. O músico foi encontrado morto em maio de 2010, num quarto de hotel, por overdose de morfina.

A apresentação é parte da turnê The Memorial Tour, em homenagem ao baixista morto. No show ele foi substituído pelo músico Donnie Steele. Num dos pontos altos do show, o percussionista Mr. Picklenose desceu do palco e caminhou pela plateia. O encerramento do circo de horrores foi apoteótico, com o baterista sentado numa espécie de globo da morte tocando bateria de cabeça para baixo.

Confira o set-list:

Intro

Eyeless

Wait and Bleed

The Blister Exists

Liberate

Before I Forget

Pulse of The Maggots

Left Behind

Disasterpiece

Pshychosocial

The Heretic Anthem

Duality

Only One

Spit It Out

People = Shit

Surfacing