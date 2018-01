Skrillex e Steve Aoki são confirmados no Electric Daisy Carnival em São Paulo

Skrillex, Steve Aoki, Knife Party e Marc Houle acabam de ser confirmados como as novas atrações do Electric Daisy Carnival (EDC), que ocorre nos dias 4 e 5 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Eles se juntam a Tiësto, Martin Garrix, Above & Beyond, Nervo, Krewella, R3hab, Deorro e mais 50 outras atrações (veja o serviço abaixo).

+ Electric Daisy Carnival, festival de música eletrônica, chega a SP

A 1ª edição do EDC Brasil contará com performances de diversos gêneros da música eletrônica, como electro house, progressive house, future house, tropical house, trance, techno, house, deep house, trap, drum & bass e dubstep.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SERVIÇO

ELECTRIC DAISY CARNIVAL

Datas: 04 e 05 de dezembro.

Horário: das 18h às 6h. Portões abrem às 17h.

Local: Autódromo de Interlagos – Avenida Senador Teotônio Vilela, 261 –Interlagos.

Capacidade: 65.000 pessoas.

Classificação etária: Não será permitida a entrada de menores de 18 anos

Ingressos

SETOR MEIA-ENTRADA INTEIRA

EDC WEEKEND – LOTE 1 (ESGOTADO) R$ 300,00 R$ 600,00

EDC WEEKEND – LOTE 2 R$ 330,00 R$ 660,00

EDC WEEKEND – LOTE 3 R$ 360,00 R$ 720,00

EDC WEEKEND – LOTE 4 R$ 390,00 R$ 780,00

Pela Internet: www.ticketsforfun.com.br