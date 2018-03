Skank empolga público do começo ao fim no Rock in Rio

O Skank subiu ao palco na penúltima noite do Rock in Rio com Mil Acasos e empolgou o público em todas as canções, com repertório repleto de sucessos da banda, como Jack Tequila e Garota Nacional.

“Não dá para descrever a sensação que se tem aqui de cima vendo todos vocês cantando”, disse Samuel Rosa antes de Uma Canção É pra Isso.

A 5ª música do show foi uma homenagem a Erasmo Carlos, autor de É Proibido Fumar, e que se apresentou nesta noite ao lado de Arnaldo Antunes no Palco Sunset. A canção ganhou coro da plateia que gritava “maconha”, sempre que Samuel dizia o título da música.

Negra Li foi chamada ao palco para dividir os vocais com Samuel em Ainda Gosto Dela. Em Acima do Sol o cantor fez questão de registrar com sua câmera de vídeo o público de sua primeira participação no festival.

A apresentação terminou com a cover de Vamos Fugir, de Gilberto Gil, deixando de fora Saideira, que estava programada para fechar o show da banda.





Setlist do show:

Mil Acasos

Futebol

Esmola

Uma Canção É pra Isso

É Proibido Fumar

Ainda Gosto Dela

Jack Tequila

Acima do Sol

Três Lados

Vou Deixar

Garota Nacional

Sutilmente

Vamos Fugir