Lady Gaga confirma show no Rock in Rio 2017

Lady Gaga fará um show no Brasil este ano, no dia 15 de setembro, no Rock in Rio.

A informação foi confirmada pelos canais oficiais do festival e da cantora, na manhã desta segunda-feira, 6.

Little Monsters, paws up! Agora é oficial: @LadyGaga, dia 15/09, no #RockInRio2017. Única apresentação no Brasil. Ingressos à venda: 6/04 pic.twitter.com/9IswyQEOZK — Rock in Rio (@rockinrio) February 6, 2017

“Interrompemos a nossa programação por motivos de LADY GAGA NO ROCK IN RIO!!”, diz um tweet da Universal Music BR, na manhã desta segunda-feira, 6.

Interrompemos a nossa programação por motivos de LADY GAGA NO ROCK IN RIO!! 😍❤😍❤😍❤ #SemanaGaga pic.twitter.com/zjscSdBLzI — Universal Music BR (@umusicbrasil) February 6, 2017

Na aba “tour” do site oficial da cantora também aparece a data confirmada. É a única apresentação de Lady Gaga na América do Sul, por enquanto.

Gaga está em alta por conta de sua apresentação no intervalo do Super Bowl, neste domingo, 5.