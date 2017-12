Site mostra semelhança entre as músicas de Vanusa e Black Sabbath

O site Plus55.com mostrou semelhanças entre as músicas What to do, de Vanusa, e Sabbath Bloody Sabbath, do Black Sabbath. As duas foram lançadas em 1973, mas a canção da cantora brasileira saiu meses antes da gravada pela banda de Ozzy Osbourne.

Veja mais

Black Sabbath confirma shows de despedida em SP

Vanusa anuncia disco novo e tem obra relançada

Vanusa, no entanto, afirmou que se trata de uma “coincidência musical”. “Eu ouvi pela primeira vez há uns dois anos, e eu fiquei convencida de que eles não me copiaram nem meus compositores os copiaram”, disse a cantora em entrevista ao site.

Vanusa – What To Do

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Black Sabbath – Sabbath Bloody Sabbath