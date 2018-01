Sinead O’Connor diz viver isolada num motel nos EUA em vídeo no Facebook

A cantora irlandesa Sinead O’Connor publicou um vídeo no Facebook em que fala sobre seus transtornos mentais e de um isolamento que sofre por parte da família. Ela também afirma estar vivendo em um motel de beira de estrada em Nova Jersei, nos EUA.

No vídeo postado semana passada, Sinead diz que “não há absolutamente ninguém na minha vida além do meu médico, meu psiquiatra — o homem mais doce da Terra, que diz que sou sua heroína — e isso é a única coisa que está me mantendo viva no momento… e isso é meio que patético”.

Já na noite desta segunda-feira, 7, um outro post apareceu na página. “Olá a todos. Estou postando a pedido de Sinead, para que todos que a amam saibam que ela está segura, e não suicida. Ela está cercada de amor e recebendo os melhores cuidados. Ela pediu para que isso fosse postado sabendo que vocês estão preocupados.”