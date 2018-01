Sinéad O’Connor confirma 4 shows no Brasil em junho

Sinéad O’Connor fará quatro shows no país no mês de junho. A cantora se apresenta em São Paulo nos dias 15 e 16 de junho, às 21h, no Teatro Bradesco. No Rio, a apresentação será também no Teatro Bradesco, no dia 18, às 21h. Por último, ela chega a Porto Alegre, no dia 20, às 21h, no auditório Araújo Vianna. Os ingressos custam entre R$ 160 e R$ 375.

A turnê promove o seu disco mais recente, I’m Not Bossy, I’m the Boss, o décimo da carreira, lançado em agosto do ano passado. O sucesso Nothing Compares 2 You não deve entrar no repertório. Na última semana, a artista anunciou em sua página no Facebook que não vai mais cantar a música, composta por Prince, por falta de ‘identificação emocional’.

“O primeiro princípio do método no qual eu fui treinada como cantora (Bel Canto) é que nós nunca cantamos uma música com a qual não nos identificamos emocionalmente”, escreveu a cantora de 48 anos. “Após 25 anos cantando-a, há cerca de nove meses, eu finalmente fugi de alguma coisa que eu poderia usar a fim de trazer alguma emoção para ela.”

Segundo ainda Sinead, ela decidiu compartilhar sua decisão porque não quer que o público fique decepcionado ao ir ao seu show e não ouvir a canção. “Se eu a cantasse só para agradar às pessoas, eu não estaria fazendo meu trabalho direito, porque meu trabalho é ser emocionalmente disponível”, continua.

“Eu estaria mentindo. Você estaria recebendo uma mentira. Meu trabalho é dar para você honestidade. Estou treinada em honestidade. Não posso agir. Isso simplesmente não está na minha instrução. Deixei de cantar outras canções ao longo dos anos pela mesma razão.”