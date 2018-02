Simone Spoladore participa de bate-papo no ‘estadão.com.br’

A atriz Simone Spoladore, que interpreta a personagem Violeta na novela Balacobaco, da Rede Record, participa de uma entrevista via Hangout (ferramenta de bate-papo do Google), com transmissão ao vivo pelo portal estadão.com.br, nesta quarta-feira, 21, às 14h.

Além do trabalho na televisão, a atriz fala sobre seu novo filme Sudoeste, dirigido por Eduardo Nunes, que estreia ainda neste ano.

Participe da conversa enviando perguntas pelo email estadaocultura @gmail.com