A atriz Simone Spoladore conversou com o estadão.com.br nesta quarta-feira, 21. A entrevista foi realizada através de um Hangout (ferramenta de bate-papo do Google).

Simone falou de sua personagem, Violeta, na novela Balacobaco, no ar atualmente pela TV Record. A atriz também está em cartaz no Rio de Janeiro – com o espetáculo Depois da Queda – e em dois novos longas-metragens (Sudoeste e A Memória que Me Contam), que estreiam em breve no País.