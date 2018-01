Simone e Simaria assumem o lugar de Victor e Leo no ‘The Voice Kids’

Após a polêmica em torno do cantor Victor, que foi acusado de ter batido na mulher, ainda grávida, ficou definido que na terceira temporada do reality The Voice Kids, da Globo, entra no lugar dele e do irmão Leo, dupla Simone E Simaria como técnicas. As irmãs sertanejas assumem o lugar da outra dupla, Victo e Leo.

Agora, na bancada será composta, além das irmãs, pela cantora Claudia Leitte e por Carlinhos Brown, que permanece no programa. No comando da atração, André Marques com Thalita Rebouças nos bastidores.

Atração, que tem direção artística de Creso Eduardo Macedo e direção geral de Flavio Goldemberg, está programada para entra no ar em 2018.