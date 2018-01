Silvio Santos visita a exposição sobre ele mesmo no MIS em São Paulo no dia do seu aniversário

Silvio Santos – que completa 86 anos nesta segunda-feira, 12, visitou a exposição Silvio Santos Vem Aí, que está montada no Museu da Imagem e do Som em São Paulo.

De acordo com uma postagem no Facebook do MIS, o diretor do Museu e curador da mostra, André Sturm, e equipe realizaram uma super visita guiada – e Silvio ficou impressionado com a minúcia do trabalho de pesquisa. Silvio também tirou fotos ao lado dos funcionários do Museu.

Veja as fotos divulgadas pelo Museu:

Em um vídeo postado no Instagram por um funcionário do MIS, o apresentador agradece a homenagem. “Agradeço os votos de parabéns, espero que vocÊs tenham a mesma felicidade que eu tive nesses 86 anos que eu comemoro hoje. A minha vida foi muito agradável e eu espero que vocês também tenham toda a sorte, muita felicidade, muita saúde, e que cada um receba o presente que deseja do papai noel. E que o próximo ano seja um ano só de tranquilidade e paz.” Veja:

Silvio Santos vem aí, olé olé olá... espetacular ele no MIS para ver a exposição e ainda tirar uma foto com todos com direito a parabéns e discurso. Muito feliz por poder presenciar isso tudo. Um vídeo publicado por Marcelo Araujo (@celoash) em Dez 12, 2016 às 6:21 PST

O MIS fecha às segundas-feiras. A exposição Silvio Santos Vem Aí fica no local até o dia 12 de março de 2017, das 11h às 20h (terça a sexta-feira); 10h às 21h (sábados); e 10h às 19h (domingos e feriados). A bilheteria abre uma hora antes da visitação. O ingresso antecipado online sem filas custa R$ 30 + taxas. Na recepção, os preços são R$ 12/R$ 6 (meia).