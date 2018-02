Silvio Santos ostenta look ousado em férias em Orlando

Por João Fernando – O Estado de S. Paulo*

Não é só nos comentários e alfinetadas que Silvio Santos parece não se importar com o que os outros vão pensar. De férias em Orlando, onde tem casa, o dono do SBT circula com um figurino com gosto bem duvidoso. Segundo a foto postada nesta quinta, 22, no Instagram de sua filha Patrícia, o homem do Baú resolveu combinar camisa florida, short xadrez e meia estampada.

“Socorro! Para completar o look tradicional de férias do meu pai, olhas as meias que a Rebeca (outra filha) deu”, escreveu a apresentadora em sua página, com as hashtags #ninguémmerece #nãotánemaí.