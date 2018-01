Silvio Santos inova de novo e faz sucesso com pegadinha dos zumbis

The Walking Dead na vida real. Silvio Santos não garantiu o nome na história da televisão brasileira por acaso. Na noite deste domingo, 29, o apresentador e presidente do SBT exibiu mais uma das suas famosas pegadinhas, desta vez, com zumbis.

O vídeo chamou a atenção até mesmo da imprensa internacional, caso de sites como The Telegraph, The Sun, Daily Mail, Gawker e Huffington Post. Em todos, a produção caprichada da equipe do SBT foi um dos pontos altos. Na internet, o vídeo está por todos os lados. Este, que pode ser assistido no player abaixo, foi visualizado 177 mil vezes.

Na pegadinha, uma pessoa está sozinha no vagão de metrô no Ceará, quando as luzes começam a falhar e uma voz avisa nas caixas de som que o sistema passa por problemas. Logo, uma horda de fantasiados como zumbi atacam o vagão e, a vítima, lá dentro, se desespera. Assista, abaixo:

A última pegadinha de Silvio Santos que fez tanto sucesso assim foi com a Menina Fantasma que surgia em um elevador, em 2012.

Os mortos vivos estão com tudo. A série de TV The Walking Dead é líder de audiência na TV norte-americana, inspirada por uma série homônima de quadrinhos igualmente bem-sucedida. A recepção do público é tão boa que o criador Robert Kirkman desenvolveu um trama derivada, que também se passará neste apocalipse zumbi, chamada Fear The Walking Dead.