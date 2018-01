Silvio Santos dá carona para fã e vídeo repercute nas redes sociais; veja

O jovem Wesley Oliveira Aguiar ganhou uma carona bastante curiosa na tarde desta quarta-feira, 14, em São Paulo: ninguém menos do que Silvio Santos.

Em vídeo postado em sua página no Facebook, Wesley, dentro do carro que Silvio dirige, diz amar o apresentador. “Te amo e te admiro muito, e quero te agradecer por todas as oportunidades que você me dá de estar perto de você”, diz o rapaz.

Silvio responde: “Não tem problema, fique tranquilo”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja o vídeo: