Shows do festival Coachella serão transmitidos pela internet

As apresentações do festival Coachella, realizado nos dias 14, 15, 16 e 21, 22, 23 de abril, na Califórnia, nos Estados Unidos, serão transmitidas ao vivo pelo YouTube. Os shows de Lady Gaga, Kendrick Lamar e Radiohead estão entre os que serão exibidos pela plataforma de streaming online. Além destas performances, foram confirmadas outras 65 transmissões. Artistas como Lorde, Bon Iver, The xx, Future, Father John Misty, Two Door Cinema Club, New Order e Mac Miller estão na lista.