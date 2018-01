Os shows de Ariana Grande no Brasil estão confirmados.

A Livepass, produtora responsável por trazer a Dangerous Woman Tour ao País confirmou as duas datas: 29 de junho, no Jeunesse Arena no Rio de Janeiro, e no dia 1.º de julho, no Allianz Parque em São Paulo.

A cantora havia suspendido a continuação da sua turnê mundial depois dos ataques em Manchester, que deixaram 22 mortos.

Ela retorna aos palcos no domingo, 4, no show beneficente One Love Manchester e retoma a turnê no dia 7 de junho, em Paris, na França.

O show em homenagem às vítimas do atentado será exibido no Brasil pelo Multishow, ao vivo, às 15 horas do domingo, 4.