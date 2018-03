Show dos Rolling Stones em Cuba será exibido por cinemas em setembro

O mítico show dos Rolling Stones em Cuba será exibido em salas de cinema do mundo todo em uma única noite, no dia 23 de setembro. Havana Moon – The Rolling Stones Live in Cuba foi filmado pelo diretor Paul Dugdale, na apresentação da banda em Havana no dia 25 de março deste ano.

Os ingressos serão vendidos no início de agosto pelo site www.stonesincuba.com.

O site oficial do grupo informa que cinemas da Europa, Austrália, Russia, Japão e América Latina.

