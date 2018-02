Racionais MC’s fazem homenagem à Vila Fundão

Julio Maria e Clarice Cudischevitch – O Estado de S. Paulo

Os integrantes do Racionais MC’s estão vestidos com blusas homenageando a comunidade Vila Fundão, do Capão redondo. Crianças da comunidade subiram ao palco da Praça Júlio Prestes para acompanhar o grupo.

Um homem, visivelmente alcoolizado, queria também subir ao palco, mas foi impedido por seguranças. Ele resistiu e caiu no chão, se machucando e tentando se segurar em uma criança. Já um jovem aparentando 25 anos acaba de ser retirado desmaiado da multidão.

É impressionante o mar de fãs levantando as mãos para cantar com o grupo. O telhado de uma casa ao lado do palco foi tomado por cerca de 60 fãs que dançam de braços erguidos.