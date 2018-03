Show do Motorhead é cancelado no Monsters of Rock

O show da banda Motorhead no Monsters of Rock foi cancelado. O vocalista Lemmy passou mal durante a noite e por recomendação médica não poderá tocar.

No lugar da banda, os outros dois membros do Motorhead, Phil Campbell e Mikkey Dee, subirão ao palco acompanhados de Derrick Green e Andreas Kisser, do Sepultura, para uma Jam session.

As 20h30, o Judas Priest sobe ao palco e toca por 30 minutos a mais que o previsto, de acordo com a organização.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Lemmy teve um problema gástrico, seguido de uma forte desidratação, e não pôde nem sair do hotel em que está hospedado desde quinta feira. O cantor já tinha passado por problemas de saúde em 2013 e 2014, o que o obrigou a cancelar shows na Europa.

Veja a íntegra do comunicado sobre o cancelamento:

A produção do Festival Monsters of Rock lamenta informar ao público que a banda Motorhead não poderá realizar a apresentação agendada para a noite de hoje.

O vocalista Lemmy, que se encontra com a banda em São Paulo desde a última quinta-feira, foi acometido esta manhã de um sério distúrbio gástrico, seguido de uma forte desidratação.

Lemmy já foi submetido a exames e inicialmente medicado, mas por ordens médicas encontra-se impossibilitado de se apresentar.

A organização do festival conversou com as bandas que ainda se apresentarão, como o Bleck Veil Brides e o Judas Priest, que estão preparando sets maiores para seus shows. O Judas Priest, por exemplo, vai tocar por 30 minutos além do previsto inicialmente.

Agradecemos a compreensão de todos. E vida longa ao Rock’n Roll!