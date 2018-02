Show do Foo Fighters no Rio será transmitido ao vivo pelo Multishow

O show do Foo Fighters no dia 25 de janeiro no Estádio do Maracanã, no Rio, será transmitido ao vivo pelo Multishow. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do canal. A banda apresenta no País a mais recente turnê Sonic Highways, que comemora os 20 anos de carreira do grupo.

O repertório do show conta com músicas do novo álbum, lançado em novembro, como Something From Nothingb e Congregation, além de grandes sucessos da banda. No Brasil, a turnê também irá passar por Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre. A última passagem da banda Foo Fighters no país foi no Lollapalooza, em 2012, que também foi transmitido pelo canal.