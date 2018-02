Show do Foo Fighters em SP terá transmissão ao vivo na internet

A emissora de TV por assinatura SKY anunciou que vai transmitir, no dia 23 de janeiro, direto do Estádio do Morumbi, o show do Foo Fighters em São Paulo. De acordo com a emissora, os fãs precisam acessar a fanpage da “SKY Live” para ver a apresentação, marcada para 21h.

A banda retorna ao Brasil com a turnê de divulgação do novo álbum, Sonic Highways. O Foo Fighters vem com Dave Grohl (vocal e guitarra), Taylor Hawkins (bateria e vocal), Nate Mendel (baixo), Chris Shiflett (guitarra) e Pat Smear (guitarra).

O Foo Fighters toca nesta quarta-feira, 21, em Porto Alegre, e depois de SP eles passam pelo Rio (25) e Belo Horizonte (28).